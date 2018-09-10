В Томске на бульваре по пр.Кирова завершили высадку деревьев

10 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Виктория Пыпина

Накануне подрядчик городской администрации высадил на участке пр. Кирова от ул. Красноармейская до ул. Дзержинского 34 саженца душистого тополя в рамках муниципального контракта по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщают в пресс-службе мэрии, эта посадка стала завершающим этапом озеленения обновленного общественного пространства силами подрядчика по реализации приоритетного проекта. Всего по заданию мэра Томска Ивана Кляйна здесь в текущем году подрядчиком было высажено почти 7 тысяч кустов сирени и более 400 саженцев липы, рябины, тополя, сибирской ели. Многообразие пород деревьев для посадки в этой части Томска были определено совместно с городской общественностью.

В настоявшее время контракт по федеральному проекту благоустройства по пр. Кирова исполнен на 84%. В свою очередь мэрия Томска организует дополнительное озеленение обновленного бульвара – здесь высадят саженцы липы и сибирской ели.

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