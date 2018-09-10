Главой Томского района избран депутат облдумы Александр Терещенко

Томский Обзор / Фото: 10 сентября 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

На прошедших 9 сентября выборах главы Томского района Александр Терещенко получил 44% голосов избирателей. Таковы предварительные данные, опубликованные в системе ГАС «Выборы».

Как сообщается на сайте облдумы, Томский район Александр Терещенко представлял в IV, V и VI созывах. В действующем составе депутатского корпуса возглавлял постоянную комиссию по налогам бюджетно-финансового комитета.

В 2006 году инициировал и возглавил Фонд развития Томского района. При содействии Фонда были построены новые детские площадки в Мирном, Кандинке, Курлеке, Рыбалово, Новорождественском, Мазалово, Калтае, Нелюбино, Кисловке.

В выборах главы Томского района принимали участие еще два областных депутата: Фаиль Камалитов набрал почти 27 процентов голосов избирателей, а Сергей Брянский чуть менее 11.

Победителя избирательной кампании поздравили губернатор Сергей Жвачкин и спикер областного парламента Оксана Козловская. Депутатские полномочия Александру Терещенко теперь придется сложить, а по Томскому одномандатному избирательному округу №16 пройдут довыборы в областную думу.

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