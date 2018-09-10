На днях в Томске ожидаются заморозки
10 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
С 11 по 13 сентября в Томске и области ожидаются заморозки до– 5° С, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области со ссылкой на Томский гидрометцентр.
Так во вторник, 11 сентября, ожидаются заморозки по области. А 12 – 13 сентября - на большей части территории области и в Томске интенсивностью 0…– 5° С.
Главное управление МЧС России по Томской области рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности.
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