На днях в Томске ожидаются заморозки

Томский Обзор / Фото: 10 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

С 11 по 13 сентября в Томске и области ожидаются заморозки до– 5° С, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области со ссылкой на Томский гидрометцентр.

Так во вторник, 11 сентября, ожидаются заморозки по области. А 12 – 13 сентября - на большей части территории области и в Томске интенсивностью 0…– 5° С.

Главное управление МЧС России по Томской области рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности.

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