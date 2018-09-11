Пожарные эвакуировали более 30 человек из горящего дома в Томске

11 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Минувшей ночью, 11 сентября, в Томске загорелся 5-этажный панельный дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в доме по ул.Мичурина поступило в 4.30. К приезду пожарных горело в квартире на 1-м этаже. Сотрудники МЧС по лестничным маршам эвакуировали 36 человек.

Пожар удалось ликвидировать к 4.44. В результате в однокомнатной квартире (где никто не проживал) обгорели стены пластиковое окно, мебель и вещи. Площадь пожара составила 9 кв.метров.

Причина возгорания устанвливается.

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