Второй организатор акции против пенсионной реформы в Томске арестован на 15 суток

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Кировский районный суд Томска арестовал на 15 суток Ксению Фадееву, которая является одним из организаторов несанкционированных шествия и митинга 9 сентября.

Ксения Фадеева сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь», что ей инкриминировали ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

«Данное решение суда будем обжаловать», — подчеркнула Ксения Фадеева.

7 сентября суд арестовал на 25 суток еще одного организатора акции 9 сентября — Артема Фатеева.

Как сообщалось, в Томске 9 сентября прошли несанкционированные шествие и митинг по проспекту Ленина. По оценкам организаторов в них приняли участие более 150 человек. Во время и после акции полиция задержала 12 человек, в том числе Ксению Фадееву.

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