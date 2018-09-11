Около 600 работодателей трудоустроили подростков в рамках проекта «Трудовое лето – 2018» в Томской области

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2018 // Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

Летом при поддержке службы занятости были трудоустроены 4888 подростков, 679 из которых состоят на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Томской области.

В «Трудовое лето - 2018» были организованы разные формы занятости подростков: школьные бригады, лагеря, строительные студенческие отряды. Для повышения эффективности работы подростков и их профессиональной ориентации за детьми закреплялись наставники из числа педагогов или специалистов организаций: МАУ «Центр социальных инициатив», ООО «Объединенная сервисная компания», ОАО «Манотомь», ОАО «ТЭМЗ», ГК «Лама», АО «Томскнефть» и др.

В 2018 году подростки впервые вышли на работу в IT-компании SibEDGE и ENBISYS в рамках проекта «IT-старт» - дети занимались программированием, тестированием приложений на IOS и Android. Также около 70 подростков работали в организациях здравоохранения.

Наибольшее количество подростков трудоустроили АО «Томскнефть» - почти 90 школьников. В ГК «Лама» взяли на работу 72 подростка, в ППО ООО «Томснефтехим» - 62.

В сентябре во всех районах области пройдут мероприятия, посвященные закрытию летнего трудового сезона, в рамках которого состоится награждение работодателей-участников и отличившихся подростков. В Томске мероприятие пройдет 12 сентября в РК «Факел».

- Ежегодно желающих трудоустроиться больше работодателей, готовых принять подростков на работу, - отметила Светлана Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области. - Трудоустройство в организации – социально ответственная миссия для работодателей. Трудовой опыт, знакомство с рабочей средой - один из наиболее продуктивных форматов профориентации. В рамках выстраивания профессиональных траекторий подрастающего поколения важно сотрудничество власти, образования и представителей бизнес-структур. Для последних – это возможность привлечь новых сотрудников в компании. Много детей после трудоустройства изъявили желание в будущем работать в этих организациях.

По словам специалистов службы занятости, летнее трудоустройство подростков решает ряд задач: получение первых трудовых навыков, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, повышение правовой грамотности школьников при оформлении трудовых отношений, их профессиональное самоопределение.

Справка: Служба занятости населения дополнительно оказывала материальную поддержку сверх заработной платы подростков: в южных районах – 2210 руб. в месяц, для северных - 2550 руб.

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