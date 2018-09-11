Каратистка из ТГАСУ принесла сборной России золото командных поединков

11 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТГАСУ

Студентка архитектурного факультета Сунита Халимова в составе сборной России по карате приняла участие в международном турнире «Budapest Open» (Будапешт, Венгрия). Девушка стала чемпионкой командных соревнований, одолев спортсменок из Ирландии Венгрии и Словении с результатами 10:0, 2:0, 7:4 соответственно, сообщает пресс-служба ТГАСУ.

«В женских командных поединках участвовали по три спортсменки от каждой страны. Поединки проходили поочередно – первая представительница нашей сборной встречалась с первой спортсменкой другой страны, вторая со второй и так далее. Сунита выходила третьей, и все три раза ее выступление было решающим для сборной. Результат – золото», – рассказал тренер девушки, заведующий кафедрой физвоспитания ТГАСУ Виктор Бельц.

Он также отметил, что для Суниты это первый выезд за границу и первый опыт участия в турнире такого уровня. Тренер доволен результатами воспитанницы, но отметил, что ей есть, куда стремиться и над чем работать.

Турнир в Венгрии – одно из контрольных соревнований в рамках подготовки сборной России по карате к Чемпионату мира (6–11 ноября; Мадрид, Испания). Всего спортсмены должны принять участие в трех этапах сборов и двух состязаниях. Первый этап прошел в начале сентября в Москве, через две недели состоится второй в Кисловодске, затем – соревнования в Минске. По результатам соревнований и сборов будет определено, кто из трех претенденток – членов сборной России – будет представлять страну на Чемпионате мира. Сунита тоже поборется за это право.

Международные соревнования по каратэ WKF «Budapest Open 2018» прошли в Венгрии 9 и 10 сентября. В них приняли участие около 1800 спортсменов из 37 стран мира. Российская сборная завоевала на соревнованиях 24 медали, включая 8 золотых.

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