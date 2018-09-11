Томичи протестировали «Умный дом» от «Ростелекома»
На празднике «День Томича», который состоялся восьмого сентября на Новособорной площади, специалисты «Ростелекома» демонстрировали коробочные решения «Умный дом. Безопасность» и «Умный дом. Видеонаблюдение». Для посетителей стенда компания организовала интересную игровую программу с призами.
Специалисты «Ростелекома» наглядно продемонстрировали принцип действия smart-приборов. При перемещении объекта внутри контрольной зоны срабатывал датчик движения, на вскрытие специально установленного окна реагировал датчик открытия, регистрация возгорания происходила при помощи дымовых палочек, а датчик затопления включался при опускании щупа прибора в емкость с водой. Умные устройства, управляемые контроллером, оперативно присылали уведомление о любой опасности на смартфон, «привязанный» к комплекту оборудования.
«Наша услуга «Умный дом» – это готовое коробочное решение, включающее в себя комплект необходимого оборудования, которое помогает избежать наиболее распространенных причин возникновения опасных ситуаций в доме – пожара или затопления. Если добавить видеокамеры, будет он полезен и семьям, в которых есть маленькие дети и пожилые родители, так как позволяет удаленно наблюдать за всем, что происходит в квартире, – поясняет директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин. – Внедряя цифровые технологии в повседневную жизнь, мы создаем все условия для комфортной жизни наших абонентов. В планах компании расширить спектр доступных для подключения приборов такими как умная розетка, умная лампочка, анализатор и клапан для перекрытия газа».
В честь дня города «Ростелеком» устроил для своих гостей приятные сюрпризы: маленьким томичам волонтеры наносили аквагрим, дарили воздушные шарики и сувениры. Среди посетителей постарше популярностью пользовалась фотобудка с моментальной печатью снимков. Немало фотографий на память в этот день было сделано в компании с символом «Ростелекома» роботом Максом.
Базовый комплект «Умный дом. Безопасность» состоит из датчиков движения и открытия окон и дверей. Расширенный дополнительно включает в себя датчики протечки воды и задымления. Контроллер услуги «Умный дом» способен поддерживать работу до 300 приборов.
«Умный дом. Видеонаблюдение» состоит из IP-видеокамер, которые устанавливаются как в помещении, так и на улице. Внутренняя камера работает через wi-fi, оснащена микрофоном и имеет функцию обратной связи. Внешняя видеокамера не боится дождя и снега и выдерживает температурные режимы от -40 до +60 градусов по Цельсию. Обе камеры транслируют изображения даже в полной темноте, благодаря наличию инфракрасной подсветки. Видеозаписи хранятся на защищенной облачной платформе «Ростелекома» до семи дней.
Управление системой происходит через приложение для мобильных устройств «Умный дом Ростелеком» или на сайте.