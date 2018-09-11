«Газпромнефть-Восток» проводит четвертый школьный турнир по решению нефтегазовых задач «Умножая таланты»

11 сентября 2018 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Открывается регистрация на школьный турнир по решению нефтегазовых кейсов «Умножая таланты», который проводит «Газпромнефть-Восток» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

Турнир «Умножая таланты» — научно-образовательный проект нового формата, разработанный в «Газпром нефти». Он проверяет не столько знания школьных предметов, сколько умение применять их на практике: организаторы предлагают участникам выполнить исследовательский проект на основе реальных производственных задач, с которыми сталкиваются современные нефтяники. Школьники получают возможность на собственном опыте узнать, какие знания и навыки востребованы в отрасли, какие предметы необходимо изучать.

В турнире «Умножая таланты» соревнуются команды из трех человек. Возрастных категорий две: младшая (8-9 классы) и старшая (10-11 классы). Участниками могут стать школьники города Томска, а также Каргасокского и Парабельского районов области.

Зарегистрироваться для участия в турнире можно до 14 октября 2018 года. Участникам предстоит пройти заочный отборочный этап, а затем публично защитить свой проект перед экспертами из предприятий «Газпром нефти». Команды-победители от каждого региона в феврале будут приглашены на финал в Санкт-Петербург.

Напомним, что в прошлом году ученики лицея №1 им. А.С. Пушкина, Сибирского и Гуманитарного лицеев Томска выиграли турнир. Абсолютная победа томичей на турнире «Умножая таланты» доказывает высокий уровень подготовки школьников в учебных заведениях города.

Академическим партнером мероприятия выступает Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: призовые места турнира дают возможность получить дополнительные баллы к сумме баллов ЕГЭ при поступлении на технические специальности вуза.

«Образовательные проекты программы “Родные города” помогают талантливым ребятам понять, что их знания востребованы и что они могут реализовать себя в такой технологичной компании как «Газпром нефть». Наши усилия уже приносят результаты: мы видим, что многим школьникам турнир помогает поверить в свои силы, выбрать нефтяную отрасль как приоритетную для самореализации и развития будущей карьеры. Интерес к проекту растет и если в 2016 году в турнире зарегистрировались 1,8 тысяч участников, то в 2017 их было уже почти 2,4 тысячи. Поэтому в 2018 году мы решили расширить программу и добавить еще один очный этап, в ходе которого ребята защищают свои проекты перед региональными экспертами»,— комментирует Александр Дыбаль, член Правления «Газпром нефти».

Дополнительная информация и анонсы ключевых событий доступны на официальном сайте турнира и в группе «ВКонтакте».

Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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