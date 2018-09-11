Петербургский театр «Мастерская» даст гастроли на сцене томской драмы

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2018 // Фото: Vteatrekozlov.net

В пятницу, 14 сентября, на основной сцене Томского театра драмы (пл.Ленина,4) откроются гастроли петербургского театра «Мастерская». В первый день томичам покажут спектакль «Мастер и Маргарита», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Один из величайших русских романов ХХ века Михаила Булгакова представлен в постановке режиссера Григория Козлова. 17 сентября в 19 часов череду гастрольных выступлений продолжит комедия классика советской драматургии Александра Вампилова «Старший сын». Юные зрители 16 и 17 сентября в 13 часов смогут увидеть музыкальное приключение для детей и взрослых по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты».

В четверг, 13 сентября, в 14 часов в малом зале областного театра драмы состоится пресс-конференция с участием директора театра «Мастерская» Михаила Барсегова, лауреата Госпремии, художественного руководителя «Мастерской» Григория Козлова, хореографа, профессора кафедры пластического воспитания Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Юрия Василькова, доцента кафедры режиссуры и актерского мастерства РГИСИ Григория Серебряного, а также директора Томского театра драмы Геннадия Сокурова и заведующей литературной частью театра Марии Смирновой.

Визит театра «Мастерская» в Томск организован в рамках федеральной программы «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Томской области. Программа «Большие гастроли» реализуется ежегодно Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности с 2014 года. Проект направлен на формирование общего культурного пространства России, расширение творческого сотрудничества, привлечение зрителей. В 2018 году программа «Большие гастроли» охватит все 85 субъектов Российской Федерации.

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