Томская «Зеленая лампа» открывается в новом месте

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2018 // Фото: Vk.com/lampa_perezagruzka

В субботу, 15 сентября, состоится торжественное открытие необычной библиотеки «Зеленая лампа» на новом месте, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

Теперь библиотека будет находиться в уютном подвальчике в здании по пр.Ленина, 70.

«Дорогие, наш подвал просторный, но не бесконечный (к сожалению!), а желающих увидеть его первыми очень много. Поэтому, вход на мероприятие будет осуществляться согласно билетам», — отмечают организаторы.

По предпродаже билеты можно приобрести за 300 рублей, на входе их стоимость составит 400 рублей. Билеты распространяются в магазине рок-атрибутики Rock House (пр. Ленина 159, 3 этаж), Geek shop «THE CRAFT» (ул. Елизаровых, 43) и Tattoo Light (ул. Большая Подгорная, 57). Также доступна онлайн-продажа в группе «Зеленой лампы».

Торжественное открытие состоится в 17.30.

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