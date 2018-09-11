Цены в Томской области в августе снизились на 0,1%, с начала года выросли на 2,6%

Томский Обзор / Фото: 11 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Потребительские цены в Томской области в августе снизились на 0,1%, с начала 2018 года - выросли на 2,6%, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Томскстата.

Больше всего в прошедшем месяце выросли цены на непродовольственные товары (в среднем - на 0,1%), в том числе на линолеум (на 5,7%), йод (на 4,2%), бинт (на 4,1%).

Услуги в августе подешевели в среднем на 0,1%. Выросли цены на отдых в Испании (на 6,2%), облицовку кафельной плиткой (на 5,7%), ремонт брюк (на 5,2%).

Цены на продовольственные товары в августе снизились в среднем на 0,3%. В том числе подешевели огурцы (на 33,3%), белокочанная капуста (на 31%), помидоры (20,7%). Вместе с тем, на некоторые продукты цены выросли, в частности, на апельсины (на 14,2%), мед (5,3%), свинину (4,8%).

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