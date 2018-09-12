Депутаты томской облдумы обсудили запрет сбора шишки в кедровых питомниках

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

Постоянная парламентская комиссия по вопросам природопользования, экологии и земельных отношений обсудила инициативу областного департамента лесного хозяйства ввести запрет на сбор шишки на территории кедровых питомников, сообщается на сайте облдумы.

Замначальника областного департамента лесного хозяйства Игорь Янко рассказал, что общая площадь кедровников в регионе более трех с половиной миллионов гектаров. Из них 468.6 га – объекты лесного семеноводства.

Это постоянные лесосеменные участки в Томском, Тимирязевском, Кожевниковском и Зырянском лесничествах. На территории Тимирязевского лесничества также находятся лесосеменные и маточные плантации, архивы клонов плюсовых деревьев, испытательные культуры. И на этих участках, где шишку выращивают для воспроизводства лесов, предлагается запретить её сбор гражданами для собственных нужд. Минимальный штраф для граждан 500 рублей, максимальный для юридических лиц 20000 рублей. Сегодня такие выписывают за нарушение сроков начала сбора шишки.

"Мы пытаемся пресечь незаконные промышленные заготовки, когда к нам целые бригады сборщиков из других регионов завозят, – отметил председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов. – Но почему выйти в лес за шишкой не может тот же простой житель Зоркальцево, который её просто с земли собирает? Вы предлагаете эти ограничения ввести для территории почти в 500 гектаров. К тому же формулировка «запрещается заготовка пищевых лесных ресурсов». Под неё не только шишка, но и все грибы-ягоды подпадают. Тут, я думаю, люди нас просто не поймут".

Игорь Янко ответил, что запрет предлагается ввести только на участках со статусом «особо защитный». В 80-е годы прошлого века ученые высадили там «улучшенные» семенные кедры. Сейчас деревьям уже под 40 лет. Но когда специалисты приходят заготавливать семена, часто видят, что до них уже все собрали.

"Идея о том, что семенные кедры нужно охранять, безусловно, верная, – согласился Сергей Автомонов. – Но способы, которыми вы предлагаете это делать, вызывают массу вопросов. Давайте создадим рабочую группу, пригласим в нее специалистов и будем искать решение, которое удовлетворит людей. Надо искать и какие-то иные меры регулирования в том, что касается охраны объектов семеноводства".

"Однозначно департаменту нужно доработать этот вопрос, – поддержал коллегу председатель постоянной комиссии по вопросам природопользования, экологии и земельных отношений Дмитрий Никулин. – Иначе мы получим серьезные социальные проблемы. А рабочей группе нужно изучить эту тему «в поле». Должны быть выездные обсуждения. Надо встретиться с главами поселений. И обязательно поговорить с людьми".

В итоге представленные поправки в областной закон «Об установлении порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд на территории Томской области» были отправлены на доработку.

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