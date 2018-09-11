В Томске сотрудник предприятия украл из кассы 3 млн рублей и проиграл их

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в крупной краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, злоумышленник украл 3 млн рублей из кассы организации, в которой работал. Все украденные деньги он потратил на азартные игры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража". Теперь ранее не судимому мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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