Пьяной жительнице Томска не разрешили вылететь из Кемерово

12 сентября 2018 / Томский Обзор

Командир самолета обратился в полицию, когда во время прохождения таможни заметил пьяную женщину, которая намеревалась вылететь из Кемерово в Анталию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу линейного управления МВД России.

По данным ведомства, при регистрации на рейс «Кемерово-Анталия» командир воздушного судна, который проходил таможенный контроль, обратил внимание на пьяную 28-летнюю жительницу Томска.

«Он отказал нетрезвой авиапутешественнице в перелете, о чем был составлен соответствующий акт. Плохую координацию пассажирки также заметили транспортные полицейские», — говорится в сообщении.

Женщина была доставлена в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту, в отношении нее составлен протокол по ст. 20.20 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Факт алкогольного опьянения подтвержден результатами медицинского освидетельствования.

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