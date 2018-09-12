В Томске пройдет соревнование по сбору мусора

12 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В субботу, 15 сентября, в Томске пройдет экологическая игра соревновательного характера «Сделаем по-Томски», приуроченная к Всемирному дню чистоты. Участники акции проведут уборку в микрорайоне Степановка на берегу реки Ушайки.

Отправная точка – Степановка, остановка Школа 35, пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Энергетической. Сбор состоится возле пешеходной дорожки, недалеко от берега реки Ушайки, где и будет проходить уборка.

Томичи смогут побороться за призовые места, набирая баллы за проделанную работу: больше баллов можно получить за сбор раздельного мусора (пластик, стекло, алюминий, батарейки и т.д.) и чуть поменьше баллов за смешанный мусор. Также баллы будут начисляться за участие в викторине, и активность в социальных сетях. Набравшие наибольшее количество очков станут победителями и призерами.

«В соревновании будут участвовать команды от двух до четырех человек, любая команда сможет занять 1, 2 и 3 место. И еще будет спец-номинация «Лучшая находка» - самый интересный мусор, который найдут участники. Его нужно будет презентовать, команда, победившая в спец-номинации также получит призы. Вознаграждения будут представлены от организаторов акции: Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту в Томской области и от томской экологической общественной организации «Зеленый луч». Плюс призы от наших спонсоров – «Лента» и «Деревенское молочко», - сообщает координатор проекта по Томской области, Ольга Михалькова.

Мусор, собранный во время акции по большей части планируют отправить на переработку, этим займется компания «Чистый мир». Весь мусор, непригодный для переработки заберет организация «Спецавтохозяйство». По окончанию мероприятия будет организован пикник для всех участников.

На данный момент заявку на участие в акции подали более 80 человек, присоединиться к участникам акции могут все желающие, для этого нужно оставить заявку по тел. 8-952-182-4304 (Ольга Михалькова), или на сайте tomsk@sdelaem2018.ru.

Также, в рамках акции, в томском районе будут проходить субботники в десяти поселениях: Моряковке, Заречном, Калтае, Зоркальцево, Мирном, Итатке, и других.

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