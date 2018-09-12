Прощание с Олегом Игрушкиным состоится завтра

Томский Обзор / Фото: 12 сентября 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk?w=wall-25862596_129441

Завтра, 13 сентября, в Храме Александра Невского (на углу улиц Герцена и Советской) состоится прощание с известным томским журналистом, пресс-атташе ФК «Томь» Олегом Игрушкиным.

Олег Игрушкин скончался вчера, 11 сентября, на 49-м году жизни. Прощание с ним состоится с 14.00 до 15.00.

«Он был очень живой, эмоциональный, иногда вспыльчивый, но отходчивый и добрый, и очень заботливый по отношению к тем, кого любил. Олег был неравнодушным человеком, все принимал близко к сердцу. В последние годы у него было много трудностей, потерь и утрат. В свой последний день рождения, когда 6 августа ему исполнилось 48 – он потерял близкого друга, журналиста Сергея Негодина. И в итоге его большое сердце не выдержало всех перегрузок, остановилось за несколько дней до очередного матча «Томи», — сообщается на сайте томского клуба.

Для желающих помочь семье Олега в ФК сообщили номер счета банковской карты его сестры: Сбербанк 4276 6413 0576 8004 Ирина Алексеевна Игрушкина.

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