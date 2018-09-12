Мэр Томска поручил завершить реконструкцию теплосетей на Никитина до 20 сентября

12 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

Мэр Томска потребовал до 20 сентября завершить реконструкцию томских тепломагистралей и восстановить нарушенное благоустройство в Совестком районе - в Татарской слободе и по ул.Никитина.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе утреннего совещания глава города обратил внимание руководителей профильных департаментов на необходимость организовать работы в указанном районе в круглосуточном режиме.

В срок, до 20 сентября ресурсоснабжающая компания АО «Томск РТС» и подрядная организации ООО «СтройСервис» обязаны не только завершить реконструкцию сетей, подать населению ресурс, но и качественно восстановить нарушенное благоустройство. Оценят качество проведенных работ специалисты муниципального Центра технического надзора.

«20 сентября – последний срок, когда раскопки в Татарской слободе и по улице Никитина должны быть закрыты, а люди получить ресурс. В районе этих улиц расположено множество социальных объектов и жилых домов, томичи не должны испытывать неудобства по причине того, что ресурсоснабжающая организация или компания-подрядчик не выполнили свои обязательства в срок. Поэтому я требую организовать работы в этом районе в круглосуточном режиме, а не только на протяжении светового дня», – подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

Сегодня Иван Кляйн поручил руководству администрации Советского района и «Санитарной милиции» составить соответствующие документы для привлечения ресурсоснабжающей организации к административной ответственности за превышение сроков ведения раскопок.

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