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Мэр Томска поручил завершить реконструкцию теплосетей на Никитина до 20 сентября

Томские новости, ЖКХ, мэрия городское хозяйство благоустройство 20 сентября Никитина раскопки Мэр Томска поручил завершить реконструкцию теплосетей на Никитина до 20 сентября

Мэр Томска потребовал до 20 сентября завершить реконструкцию томских тепломагистралей и восстановить нарушенное благоустройство в Совестком районе - в Татарской слободе и по ул.Никитина.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе утреннего совещания глава города обратил внимание руководителей профильных департаментов на необходимость организовать работы в указанном районе в круглосуточном режиме.

В срок, до 20 сентября ресурсоснабжающая компания АО «Томск РТС» и подрядная организации ООО «СтройСервис» обязаны не только завершить реконструкцию сетей, подать населению ресурс, но и качественно восстановить нарушенное благоустройство. Оценят качество проведенных работ специалисты муниципального Центра технического надзора.

«20 сентября – последний срок, когда раскопки в Татарской слободе и по улице Никитина должны быть закрыты, а люди получить ресурс. В районе этих улиц расположено множество социальных объектов и жилых домов, томичи не должны испытывать неудобства по причине того, что ресурсоснабжающая организация или компания-подрядчик не выполнили свои обязательства в срок. Поэтому я требую организовать работы в этом районе в круглосуточном режиме, а не только на протяжении светового дня», – подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

Сегодня Иван Кляйн поручил руководству администрации Советского района и «Санитарной милиции» составить соответствующие документы для привлечения ресурсоснабжающей организации к административной ответственности за превышение сроков ведения раскопок.

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