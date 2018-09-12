В Томске прошел седьмой фестиваль уличного искусства Street Vision (ФОТО)

12 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На минувшей неделе, с 7 по 9 сентября, на территории томского Дворца зрелищ и спорта в седьмой раз прошел фестиваль уличного искусства Street Vision.

В рамках фестиваля сибирские художники-граффитисты расписали бетонную стену между Дворцом спорта и НИИ кардиологии.

Также гостей фестиваля ждала образовательная программа. В этом году с лекциями выступили не только томские деятели искусства и дизайна, но и столичные эксперты в организации креативных кластеров. Среди них Дмитрий Оскес, основатель молодежного фестиваля субкультур Faces&Laces в Москве, и Авдотья Александрова, основатель модельного агентства «Lumpen».

В течение всех трех дней на площадке фестиваля работали фотовыставки, фуд-корт, парикмахерские и маркет-плейс. Все желающие могли сыграть в стритбол, шахматы, пинг-понг или попробовать свои силы на специально оборудованной рампе.

Особое внимание организаторы уделили музыкальной составляющей, а 8 сентября гостей фестиваля ждал большой концерт, на котором выступили ChipaChip, Mujuice, Kedr Livanskiy, IC3PEAK, группа «Буерак» и другие.

Street Vision проходит в Томске ежегодно, начиная с 2012 года. Изначально мероприятие позиционировалось как выставка работ граффитистов, открытая площадка для самовыражения художников, со временем оно переросло в формат фестиваля.

Фото: Вероника Белецкая

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