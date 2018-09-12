Томский госуниверситет вошел в Серебряную лигу рейтинга RUR

12 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR), издатель международного рейтинга университетов, представило репутационный рейтинг RUR-2018. Ученые всего мира, которых агентство привлекло к созданию рейтинга, высоко оценили репутацию ТГУ, и университет поднялся еще на 5 позиций по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба вуза.

В новой редакции рейтинга ТГУ находится на 212 месте среди сильнейших вузов мира и входит в Серебряную лигу. Среди российских вузов в рейтинге RUR лидирует Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Томский госуниверситет занимает шестую позицию.

«Источником данных для репутационного рейтинга стали анкеты, которые заполняет академическое сообщество. Участие в этом опросе осуществляется только по приглашению, то есть университеты не могут рекомендовать внешних экспертов, как это практикуется во многих других рейтингах. Как правило, в опросе участвуют ученые — авторы высокоцитируемых публикаций», — комментирует Ирина Жолобова, директор Информационно-аналитического центра ТГУ.

За 4 года существования этого рейтинга ТГУ поднялся с 443 места на 212: 2014 год — 443 место, 2015 — 361 место, 2016 — 249 место, 2017 год — 217 место, 2018 — 212 место.

Рейтинг базируется на двух индикаторах: Teaching Reputation и Reseach Reputation. Основой репутационного рейтинга RUR является опрос десяти тысяч представителей мирового академического сообщества. Респондентов просят выбрать до 15 университетов, лучших по качеству преподавания и уровню исследований.

В репутационный рейтинг RUR-2018 вошли еще два томских университета: ТПУ находится на 360-м месте, ТУСУР — на 642-м.

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