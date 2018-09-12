Подрядчик выплатит неустойку за превышения сроков благоустройства бульвара Кирова в Томске

Департамент дорожной деятельности и благоустройства Томска направил подрядчику по благоустройству пешеходного бульвар по пр. Кирова - НПФ «Микран», претензионные письма с сообщением о том, что срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом, превышен.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в связи с этим, согласно условиям контракта, подрядчик обязан выплатить неустойку, размер которой будет рассчитан исходя из количества дней, на количество которых превышена продолжительность работ. Напомним, работы на бульваре в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должны были быть завершены до 1 сентября.

В настоящее время благоустройство общественного пространства исполнено на 85%. Подрядчик завершил весь объем демонтаж работ, высадил необходимое количество саженцев, согласно контракту. Сегодня продолжает укладывать тротуарную плитку, устанавливать световые опоры. Также здесь будут установлены садовые диваны и малые архитектурные формы.

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