Второй этап строительства развязки на 76-м километре в Томске завершат до конца ноября

13 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Наканануе, 12 сентября, замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатруный поставил перед подрядчиками задачу завершить до конца ноября второй этап строительства транспортной развязки с железной дорогой Тайга – Томск на 76-м километре.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, подрядчик, компания «Консалтингстройинвест», на 65% выполнил запланированный на 2018 год объем работ. Завершено строительство самой протяженной из четырех подпорных стенок на месте будущего автодорожного путепровода. Сейчас строители продолжают покраску почти 116-метровой стенки, обратную засыпку песком и устройство гидроизоляции.

На второй (протяженностью 103,3 м), третьей (8,5 м) и четвертой (7,6 м) подпорных стенках работы выполнены на 86, 55 и 43 процента соответственно. Завершен вынос шестиканальной кабельной канализации связи протяженностью 800 м.

На 53 процента готова конструкция будущего путепровода общей протяженностью 33 метра. Сооружение опор выполнено на 88 процентов. После их полной готовности дорожники приступят к сооружению мостового полотна площадью 858 кв. метров.

«Двухуровневая развязка по направлению к томскому аэропорту с тоннельным пересечением под железной дорогой на участке от Коларовского тракта до Богашевского тракта позволит частично «развязать» проблемный транспортный узел в южной части областного центра. Благодаря губернатору Сергею Жвачкину регион получил на стратегически важный объект 400 миллионов рублей из федерального бюджета», — отметил Игорь Шатурный.

Он уточнил, что стоимость строительства транспортной развязки с тоннельным пересечением железной дороги на 76-м километре превышает 1,8 млрд рублей. В 2017 году Томская область получила первый транш из федерального бюджета в размере 100 млн рублей. Средства были направлены на расширение до четырех полос около 700 метров Коларовского тракта, приведение в соответствие с нормативами 100 метров полотна по улице Континентальной с перпендикулярным выездом на Коларовский тракт. Также были обустроены кольцевые примыкания к месту будущего тоннеля под железной дорогой, который соединит Коларовский и Богашевский тракты. В 2018 году на продолжение второго этапа строительства, который должен быть завершен в декабре 2018 года, регион получил федеральный транш в размере 300 млн рублей.

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