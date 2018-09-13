Томская область в 2019 году запустит в работу первую в стране систему удаленного мониторинга пациентов с бронхиальной астмой

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2018 // Фото: PIxabay.com

Администрация Томской области, Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) и компания DI-group планируют к середине 2019 года завершить разработку и тестирование системы удаленного мониторинга пациентов хроническими неинфекционными заболеваниями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора региона Ивана Деева.

«Речь идет об электронном приложении. В нем пациент прикрепляется к врачу при одном посещении, после чего мониторинг состояния ведется удаленно. Сейчас идут испытания, задействованы семь врачей, включая меня, и порядка 40 пациентов с бронхиальной астмой. Испытания планируется закончить к середине следующего года, после чего предполагается внедрение системы», — сказал Иван Деев.

По его словам, приложение будет иметь платную и бесплатную версию.

«Бесплатная предполагает консультативную помощь и оценку необходимости госпитализации. Платная версия предполагает полное „ведение“ пациента врачом», — пояснил Иван Деев.

Он подчеркнул, что подобной системы удаленного мониторинга в России еще нет.

Вице-губернатор добавил, что внедрение системы позволит значительно сократить расходы на мониторинг состояния пациента.

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