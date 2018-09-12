Трое пострадали при лобовом столкновении иномарок на трассе Томск — Аэропорт

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 12 сентября, в на трассе Томск — Аэропорт столкнулись Nissan Maxima и Nissan Terrano, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.25 на 17 километре дороги. По предварительным данным, 34-летний водитель Maxima выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель оба водителя, одному из которых 78 лет, и пожилая пассажирка Nissan Terrano доставлены в больницу.

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