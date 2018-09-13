Томские пожарные вывели из леса заблудившуюся женщину

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Накануне пожарные помогли заблудившейся в лесу женщине. Отправившись за грибами в районе Тимирязево она углубилась в лес почти на пять километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение поступило в дежурную часть в 20.57. Супруг пропавшей уточнил, что женщина пошла в лес за грибами, а он остался в машине вместе с годовалым ребенком. Не найдя дороги обратно, потерявшаяся позвонила мужу, а тот, в свою очередь, вызвал спасателей.

«К этому времени уже стемнело, и полил дождь. От МЧС на поиски были направлены спасатели из двух подразделений – пожарно-спасательной части № 4 (с. Тимирязевское) и специализированной пожарно-спасательной части № 16 из Томска», — говорится в сообщении.

Через 15 минут после поступления сообщения пожарные ПСЧ-4 во главе с начальником караула Александром Шульгой приступили к поискам потерявшейся 32-летней женщины. Постоянно поддерживая с ней связь по телефону, используя сирену пожарного автомобиля, сотрудникам МЧС удалось обозначить квадрат, в котором находилась женщина. В половине 11 вечера, идя на звук сирены, заблудившаяся увидела огоньки фонариков, которыми пожарные подсвечивали себе дорогу.

Всего в поисковых работах было задействовано 16 человек и 6 единиц техники, из них от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники.

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