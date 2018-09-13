Сотрудники УФСБ перекрыли канал паставки гашиша из Тывы в Томскую область

13 сентября 2018 / Томский Обзор

Сотрудники регионального УФСБ вскрыли и пресекли устойчивый межрегиональный канал поставок оптовых партий гашиша из Республики Тывы в Томскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

В конце августа 2018 года при получении крупной партии наркотиков были задержаны 2 томича - участника межэтнической преступной группы. На основании представленных материалов следственным подразделением УФСБ в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

В дальнейшем удалось установить поставщика наркотиков на территорию Томской области, которым оказался житель Тывы. Его взяли с поличным в ходе сбыта очередной партии в сентябре. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК России («незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств…»).

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на выявление и документирование противоправной деятельности других участников этнической межрегиональной преступной группы на территории Томской области и Республики Тыва.

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