Томские полицейские задержали пьяного водителя, который представился своим братом-близнецом
Томские полицейские остановили нарушителя ПДД, который предоставил копию паспорта брата-близнеца вместо собственного документа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«Для установления личности и права управления транспортным средством полицейские запросили у водителя документы. Мужчина смог предоставить только копию паспорта. При прохождении процедуры освидетельствования на наличие паров алкоголя, полицейские зафиксировали превышение предельно допустимой нормы, и доставили водителя в ближайшее подразделении полиции», — говорится в сообщении.
При проведении процедуры дактилоскопирования полицейские установили, что отпечатки пальцев принадлежат другому человеку.
В ходе дальнейшего дознания полицейские выяснили, что в соседнем регионе проживает брат-близнец задержанного мужчины, который также был приглашен в районное отделение полиции для проведения сравнительной дактилоскопической экспертизы. Исследование подтвердило, что за рулем находился житель Томской области, а не его брат-близнец, копия паспорта которого и была предоставлена сотрудникам полиции.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Приговор вступил в законную силу.