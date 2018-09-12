Томские полицейские задержали пьяного водителя, который представился своим братом-близнецом

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские остановили нарушителя ПДД, который предоставил копию паспорта брата-близнеца вместо собственного документа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Для установления личности и права управления транспортным средством полицейские запросили у водителя документы. Мужчина смог предоставить только копию паспорта. При прохождении процедуры освидетельствования на наличие паров алкоголя, полицейские зафиксировали превышение предельно допустимой нормы, и доставили водителя в ближайшее подразделении полиции», — говорится в сообщении.

При проведении процедуры дактилоскопирования полицейские установили, что отпечатки пальцев принадлежат другому человеку.

В ходе дальнейшего дознания полицейские выяснили, что в соседнем регионе проживает брат-близнец задержанного мужчины, который также был приглашен в районное отделение полиции для проведения сравнительной дактилоскопической экспертизы. Исследование подтвердило, что за рулем находился житель Томской области, а не его брат-близнец, копия паспорта которого и была предоставлена сотрудникам полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Приговор вступил в законную силу.

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