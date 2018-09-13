Карантин введен в одном из сел Томской области, где зараженная бешенством лиса напала на корову

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2018 // Фото: PIxabay.com

Томские власти ввели карантин на территории села Усть-Бакчар Чаинского района в связи с гибелью коровы после контакта с дикой лисой, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий регионального управления ветеринарии Ивана Егорова.

«В лесополосе примерно в 5 км от села дикая лиса, зараженная бешенством, напала на корову, принадлежащую ООО «СХП «Усть-Бакчарское», отчего та скончалась. В связи с этим на территории села введен карантин до 29 октября», — сказал Иван Егоров.

По его данным, в рамках карантина специалисты управления ветеринарии вакцинировали в ООО остальных 352 коровы, пять лошадей, а также всех кошек и собак в Усть-Бакчаре и соседней деревне Новые Ключи.

И.Егоров добавил, что, согласно распоряжению региональных властей, охотники отстрелят лисиц вокруг Усть-Бакчара.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СХП «Усть-Бакчарское» зарегистрировано в 2002 году в селе Усть-Бакчар Томской области, занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Директором и владельцем ООО является Мария Кудрявцева. В 2016 году выручка предприятия составила 90,7 млн рублей, чистая прибыль — 921 тыс. рублей.

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