Курение увеличивает риск развития рака у людей, получающих малые дозы радиации - северские ученые

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Ученые из Северска доказали, что у людей, которые регулярно подвергаются воздействию малых доз радиации, курение становится катализатором развития онкологических заболеваний, сообщает региональный инновационный портал.

Ученые Северского биофизического научного центра ФМБА России (находится в Томской области) совместно с коллегами из Калифорнийского университета (Сан-Франциско) исследуют влияние на человека долговременного воздействия ионизирующего излучения. Основная цель этих исследований — оценить риск развития рака и других важнейших заболеваний (например, сердечно-сосудистых) при длительном облучении (даже малыми дозами).

«Сегодня в многочисленных исследованиях уже доказано, что при высоких дозах облучения риск заболевания раком достоверно повышается (печальный пример — смерть от лейкоза людей, получивших большие дозы облучения в первые дни ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС), при этом однозначного мнения относительно последствий влияния низких уровней облучения нет. Заключения ученых расходятся до диаметрально противоположных: от признания вреда даже минимальных доз облучения до утверждения об их полезном влиянии на организм человека. В этой ситуации единственный разумный путь — расширение базы исследований и их продолжение с использованием различных методов и технологий анализа», — говорит представитель научного центра.

Региональный медико-дозиметрический регистр аккумулирует информацию обо всех работниках Сибирского химического комбината (в недалеком прошлом крупнейшего в мире предприятия атомной индустрии), которые подвергались долговременному радиационному воздействию. В базе содержатся сведения как профессионального характера (длительность контакта с источниками излучения, вид, дозы облучения), так и медицинские данные (причины смерти, заболевания, вредные привычки и т.д.).

«Используя эти данные, можно проводить широкий спектр исследований по оценке эффектов облучения и факторов, влияющих на развитие заболеваний, — объясняет сотрудник центра. — Радиационный фактор, особенно низкие уровни облучения, не может рассматриваться как главный в развитии, например, рака. Но, если оценивать эффекты облучения в «присутствии» других отрицательных факторов (например, курения), мы можем получать весьма неожиданные результаты. В своей выборке мы точно увидели прямую корреляцию: если человек курит, у него существенно повышается риск развития рака, даже если доза облучения относится к разряду «малых».

Результаты работы ученых были представлены на IV Азиатском конгрессе по радиационным исследованиям в Астане в августе этого года. Они будут учтены при совершенствовании норм радиационной безопасности — это важно как для профессионалов, контактирующих с источниками излучения, так и для населения.

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