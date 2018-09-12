Северские полицейские нашли водителя, сбившего девочку 6 сентября

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские установили водителя автомобиля, который сбил девочку-пешехода в Северске и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Ею оказалась 38-летняя женщина. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении её к административной ответственности по ч.2 ст.12.27 «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся».

Напомним, инцидент произошел 6 сентября около 16.55 на ул.Южный проезд, 11. Здесь под колеса попала 13-летняя девочка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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