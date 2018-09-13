Школьники завершили работу в IT-компаниях Томска

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2018 // Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

В августе десятиклассники вышли на работу в крупнейших компании города – SibEDGE и ENBISYS в рамках проекта «IT-старт».

Школьники работали с базами данных, изучали цикличные алгоритмы, основы верстки, системы контроля версий Flexbox, работали с языками C Sharp и Python.

Десятиклассники не только учились у специалистов компаний, но и участвовали в реальных проектах: в SibEDGE - дети тестировали приложение по доставке еды в Москве на платформах IOS и Android; в ENBISYS - занимались проектом по оценке стоимости недвижимости в Великобритании.

По словам специалистов компаний, у детей свежий взгляд на многие вещи. Так, в SibEDGE десятиклассники нашли несколько ошибок, которые сразу не увидели в QA отделе, в ENBISYS – проанализировали данные различных компаний.

- Ребята успели попробовать себя в роли тестировщиков, - рассказал Василий Шилов, руководитель отдела тестирования компании SibEDGE. - Они ознакомились с одной из методик исследовательского тестирования - так называемый Метод туров. Работали они на реальном действующем мобильном проекте. За период прохождения практики ребята изучили всю имеющуюся техническую документацию по проекту, составили use-кейсы и простейшие тест-кейсы, которые в дальнейшем улучшили наши специалисты и используют внутри компании. Десятиклассники смотрели на систему "глазами будущих пользователей" и проверяли разрабатываемый функционал.

В ENBISYS трудоустройство подростков закончилось презентацией по проделанной десятиклассниками работе. Школьники на ежемесячной встрече внутри компании рассказали сотрудникам о том, чем они занимались: создание игры, где робот ходит по лабиринту; верстка и Frontend-разработка; Machine learning; работа с базами данных.

- Впечатления от работы хорошие, - рассказал Михаил Пахмурин, участник проекта «IT-старт». – Я занимался программированием и изучал разные темы в области науки о данных, получил полезный опыт и знания, которые пригодятся мне в дальнейшем. В рамках работы я сделал модель и обучал ее классифицировать ирисы по разным признакам – например, вы указываете размер цветка, а в ответ получаете его сорт.

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