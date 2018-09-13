Международный эксперт расскажет томичам, как обеспечить выполнение делегированной работы

13 сентября 2018 / На правах рекламы

25 сентября в Томске состоится семинар Александра Фридмана (г.Рига) «Контроль и координирование: как обеспечить выполнение делегированной работы?!», который организует Агенство бизнес-событий ExpertUm, эксклюзивный провайдер в Томске таких спикеров как: Максим Батырев, Владимир Якуба, Анетта Орлова и т.д.

Как добиваться результата руками сотрудников?

Как грамотно делегировать и ставить задачи команде?

Должен ли руководитель тратить время на «мелочи» и детально вникать в процесс выполнения?

Почему вместо результатов руководитель часто находит нечто иное?

Контроль и/или доверие: как обеспечить результат и не обидеть подчинённых?

На эти и другие вопросы руководителям и собственникам томского бизнеса ответит международный эксперт по регулярному менеджменту – Александр Фридман, консультант и бизнес–тренер, управляющий партнёр консалтинговой компании Amadeus Group, Рига, Латвия. Член совета акционеров и совета директоров ряда компаний. В качестве независимого директора содействую стратегическому развитию бизнеса и/или повышению качества оперативного управления. 25 лет в профессии. Конкурентное преимущество: системность, технологичность и комплексный подход. Кредо: «Да» - технологиям, «Нет» - волшебным таблеткам..

Ни один план не может учесть всего, и, следовательно – делегирование, как инструмент передачи работы на исполнение - не может передать всего. В процессе работы всегда возникнут новые вводные или дополнительные вопросы. Для их решения Вам понадобятся компетенции «контроль» и «координирование».

Если вы руководитель и вы хотите отточить навыки управления командой, для достижения ей сверхрезультатов, научиться грамотному делегированию, участвуйте в семинаре и применяйте четкие алгоритмы и технологии, которые вас обязательно приведут к нужным результатам.

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У хорошего руководителя не бывает плохих подчиненных!

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