Завтра в Томске открывается VR-инсталляция швейцарской художницы

14 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Завтра, 15 сентября, в главном корпусе ТГУ томичи и студенты ТГУ (пр.Ленина, 36) открывается интерактивная инсталляция швейцарской художницы Мелоди Муссе (Melodie Mousset), сообщают организаторы.

Мелоди Муссе , обладательница Швейцарской премии в области искусства за свою первую VR-инсталляцию «Мы искали себя друг в друге» (2015) и нескольких наград за инсталляцию «ХанаХана» (HanaHana), которая и будет представлена в рамках университета.

Вы сможете познакомиться с современным европейским технологическим искусством. «ХанаХана» создана на основе цифровых технологий виртуальной реальности, посетители смогут надеть VR-очки HTC Vive, и окунуться в мир художественного опыта, напоминающего сюрреалистическую вселенную Сальвадора Дали.

«Вы как-будто находитесь внутри видео-игры и вас занесло в какую-то пустыню. Ваше тело - рой элементарных частиц, которые позволяют вам телепортироваться и творить с помощью бесконечно продолжения рук. В многопользовательском режиме вы встречаете других виртуальных посетителей этого мира, подключенных через Интернет», - рассказывает профессор ТГУ Дмитрий Галкин.

22 сентября во время проведения Ночи Осло - большого культурного события в Базеле, инсталляция «ХанаХана», участвующая в этом культурном событии, будет подключена к аналогичной инсталляции в Haus der Elec-tronischen Künste. Таким образом, в виртуальной реальности сюрреалистического мира Муссе, пройдет знакомство россиян и щвейцарцев.

Стоит отметить, что работа представлена в России впервые благодаря сотрудничеству Музея электронных искусств (Haus der Electronischen Künste - HeK (Базель, Швейцария), Института искусств и культуры ТГУ и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

Открытие выставки, встреча с художницей Мелоди Муссе и кураторами проекта пройдет 15 сентября в 18.00 на третьем этаже главного корпуса ТГУ. Регистрация на открытие желательна, но не обязательна.

Выставка будет работать до 14 октября с понедельника по четверг с 12:00 – 16:30.

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