Мошенники пытались взыскать с томской фирмы долг в 32 млн рублей, но их выдали ошибки и опечатки

14 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП РФ по Томской области

Томские приставы предотвратили мошенничество на сумму 32 млн рублей. Мошенники пытались взыскать с организаций несуществующие долги, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Так в августе текущего года в отдел судебных приставов по Томскому району путем почтовой корреспонденции поступил исполнительный лист, выданный Советским районным судом Томска, о взыскании с местного юридического лица морального вреда в размере 32 000 000 рублей.

Документ по своему оформлению соответствовал требованиям статьи 13 ФЗ «Об исполнительном производстве»: то есть содержал необходимые сведения о судебном органе, рассмотревшем иск, рассматриваемом деле, живую подпись, оттиск гербовой печати и даже расчетные счета, куда необходимо было перечислить взысканные денежные средства. Однако у судебного пристава-исполнителя все же возникли сомнения в его подлинности, по тексту встречались орфографические ошибки и опечатки, а также цвет листа и водяные знаки не соответствовали исполнительным документам, предъявляемым в отдел ранее. Направив запрос в суд, сотрудник получила ответ, подтверждающий ее опасения. Дело по данному иску о взыскании морального вреда с предприятия не рассматривалось, исполнительный лист не выдавался.

Все собранные материалы в дальнейшем будут переданы в УМВД России по Томской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

В пресс-службе отмечают, что это не первый случай, когда в Службу судебных приставов предъявляются поддельные исполнительные документы. Аналогичные ситуации произошли этим летом в отделах судебных приставов по Асиновскому району, городу Северску и Межрайонном отделе. Во всех случаях, благодаря бдительности сотрудников взыскание денежных средств по поддельным исполнительным листам удалось предотвратить.

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