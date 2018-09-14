Томич, выбросивший в окно собутыльника, пойдет под суд

14 сентября 2018 / Томский Обзор

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 32-летнего томича, выбросившего человека в окно, сообщается на сайте облпрокуратуры.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что в июне текущего года томич распивал спиртные напитки в компании со своими приятелями. В процессе он заподозрил одного из них в попытке хищения сотового телефона другого знакомого. В итоге мужчина избил «вора», а потом выбросил из окна четвертого этажа. Испугавшись содеянного обвиняемый покинул место преступления, а пострадавшему помогли случайные очевидцы, вызвавшие «скорую».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в совершённом преступлении признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Томска.

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