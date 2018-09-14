Новая «IT-провинция» посвящена программным роботам центра развития ПО Страхового Дома ВСК
14 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: IT-Провинция
Совершенно новой даже в информационных технологиях тематике — созданию и внедрению программных роботов — посвящен очередной выпуск видеоблога «IT-провинция».
Разработка внедрение программных роботов ведется группой роботизации центра развития программного обеспечения страхового дома ВСК и руководитель группы роботизации Никита Ульянов рассказывает о том, что такое программные роботы, в каких бизнес-процессах они могут заменить человека уже сегодня и о том какие перспективы в этой сфере ожидают нас завтра.
Напомним, над проектом «IT-провинция» работает томский блогер Дмитрий Корнев. Выпуски посвящены томскому IT и происходящим в нем процессам.
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