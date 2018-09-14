В субботу в Томске состоится чемпионат по спортивному сбору мусора

14 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Состязания пройдут 15 сентября на Лагерном саду в Томске с 10.00 до 13.30. В них примут участие 17 команд, десять из них — представители образовательных учреждений города Томска, Асиновского и Бакчарского районов, сообщает пресс-служба мэрии.

Шесть команд на участие в чемпионате заявили предприятия, и впервые в нем планирует участвовать семейная команда из областного центра.

В составе судейской коллегии, которую возглавит руководитель Студенческого корпуса спасателей Томского политехнического университета Игорь Романцов, будут работать сотрудники областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, ОГБУ «Облкомприрода», геолого-географического факультета НИ ТГУ. Судьями-контролерами выступят члены Студенческого корпуса спасателей, студенты Томского политехнического и государственного университетов, а также неравнодушные жители города. Они будут сопровождать команды, следить за соблюдением регламента и правил чемпионата.

По правилам соревнований в течение часа команды по пять человек в каждой будут на скорость собирать мусор. Мусор, собранный раздельно, оценивается в 50 баллов за каждый килограмм, несортированные отходы — по 20 баллов. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов. Обладатели первого, второго и третьего места будут выявлены в двух номинациях: «Студенческая команда» и «Команда сотрудников организации». Собранные отходы компания «АБФ Логистик» вывезет для отправки на дальнейшую переработку.

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