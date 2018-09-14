В начале следующей недели отключат воду в районе Пушкинской развязки Томска

14 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба «Томскводоканала»

В связи с подключением нового участка водопровода в понедельник, 17 сентября, будет отключена вода в домах в районе Пушкинской развязки, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 23.00 17 сентября до 06.00 18 сентября по следующим адресам:

ул.Железнодорожная, 3, 5, 7, 7а, 9, 11;

ул.Пушкина, 52в, 52е, 54/1 стр.1;

ул.Транспортная, 2, 2б, 4, 4а, 4/1, 3.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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