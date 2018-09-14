В Томске завершают работу пункты серопрофилактики

14 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В субботу, 15 сентября, заканчивается сезонная работа пунктов серопрофилактики в Томской области. Это связано со снижением активности клещей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В связи с минимальным числом обращений пункты серопрофилактики завершают работу. Медпомощь в случае присасывания клеща в Томске окажут приемные отделения медико-санитарной части № 2 (для взрослых) и детской больницы № 2 (для детей), в районах — приемные отделения районных больниц», — уточнила главный эпидемиолог Томской области Наталья Филиппова.

По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю с 30 августа по 5 сентября в медицинские организации с присасыванием клеща обратилось 103 человека, в том числе 30 детей.

Всего с начала эпидсезона серопрофилактика потребовалась 17 864 жителям области, из них 3 385 детей. За этот же период 2017 года обращения поступили от 23 449 человек, в том числе от 3 869 детей. Таким образом, в этом эпидсезоне пострадавших от клещей на 5 000 меньше.

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