Авиапассажир, летевший из Томска в Новосибирск и на Алтай, стал фигурантом уголовного дела из-за нецензурной брани на борту

Томский Обзор / Фото: 14 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Возбуждено уголовное дело в отношении пассажира самолета авиарейса Томск-Новосибирск-Горно-Алтайск, подозреваемого в оскорблении представителя власти (ст.319 УК РФ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирское СУ на транспорте СКР.

По предварительным данным, накануне 45-летний мужчина был доставлен за совершение административного правонарушения в дежурную часть полиции в аэропорту Толмачево. В ходе разбирательства он публично оскорбил сотрудников полиции.

В следственном управлении агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что во время полета пассажир поссорился с попутчиком и начал нецензурно выражаться, не реагируя на призывы успокоиться, исходившие от бортпроводников.

«По прибытии в Новосибирск командир воздушного судна вызвал наряд полиции», — сказал собеседник агентства.

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