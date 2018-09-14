В Томске откроется конкурсная выставка Академии фотографии

14 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В среду, 19 сентября, в Сибирском филиале Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» (пер.Нахановича, 3а) откроется конкурсная выставка Академии Фотографии (Томск).

Как сообщают организаторы, в проекте примут участие около 40 авторов. В экспозиции будет представлено около 100 работ в различных жанрах современного фотоискусства.

«Цель выставки – выйти за рамки привычного. Закаты, котики, цветочки в росе не раскрывают личность фотографа. Нам очень хотелось создать импульс для поиска (создания) новых сюжетов, новой выразительности в фотографии. Участники проекта – это люди не просто фиксирующие "красоту", это думающие фотографы, способные мыслить творчески», — отмечают организаторы.

В программе творческая встреча с директором Сибирского филиала ГЦСИ-РОСИЗО – Вячеславом Мизиным и председателем НРО СФР Евгением Ивановым, а также награждение авторов лучших работ. Открытие выставки состоится в 18.30.

Выставка будет работать по будням с 12.00 до 18.00. В выходные по записи (+7-909-549-19-01).

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