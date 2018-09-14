«Газпром нефть» объединяет усилия с Mubadala Petroleum и РФПИ для освоения месторождений Западной Сибири

14 сентября 2018 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

5 сентября 2018 года «Газпром нефть», Mubadala Petroleum и Российский фонд прямых инвестиций объявили о закрытии сделки и создании совместного предприятия на базе «Газпромнефть-Востока». Партнеры нацелены на повышение эффективности актива и его дальнейшее развитие, а также на создание технологий рентабельной добычи углеводородов доюрского комплекса в Томской области. Подробнее – о партнерстве с Mubadala Petroleum и РФПИ, причинах образования совместного предприятия и потенциале разработки палеозойских отложений в Западной Сибири – в интервью первого заместителя генерального директора «Газпром нефти» Вадима Яковлева.

Напомним, что после завершения сделки «Газпром нефть» принадлежит 51 % в капитале совместного предприятия, а Mubadala Petroleum и РФПИ — 44 % и 5 %, соответственно. «Газпромнефть-Восток» остается дочерней структурой «Газпром нефти» и продолжит исполнять функции оператора месторождений в Западной Сибири. Партнеры определят долгосрочную стратегию развития актива, уделяя особое внимание эффективности добычи и геологоразведочных работ, а также применению инновационных технологий при разработке запасов доюрского комплекса Томской области.

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