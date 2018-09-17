«Томь» одержала победу в домашнем матче

Томский Обзор / Фото: 17 сентября 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 15 сентября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 11-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 в рамках которого «Томь» принимала ФК «Тюмень», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Алексей Шумских. На 88-й минуте после подачи с углового он головой переправил мяч в ворота гостей. В итоге встреча закончилась со счетом 1:0.

Следующий матч томская команда проведет в Тамбове 19 сентября, где встретится с одноименный клубом.

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