«Томь» одержала победу в домашнем матче
17 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/fctomtomsk
В минувшую субботу, 15 сентября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 11-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2018–2019 в рамках которого «Томь» принимала ФК «Тюмень», сообщается на сайте томского клуба.
Автором первого и единственного гола во встрече стал Алексей Шумских. На 88-й минуте после подачи с углового он головой переправил мяч в ворота гостей. В итоге встреча закончилась со счетом 1:0.
Следующий матч томская команда проведет в Тамбове 19 сентября, где встретится с одноименный клубом.
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