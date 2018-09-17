Томичи высадили рядом со своими домами альпийскую смородину и уссурийскую грушу

17 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Жители Советского района высадили вблизи своих домов более 370 декоративных кустарников. Саженцы барбариса, рябинника, бересклета, калины, альпийской смородины и уссурийской груши для озеленения дворов были предоставлены городским департаментом дорожной деятельности и благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Эти кустарники томичи вместе с Советами домов, ТСЖ, управляющими компаниями высадили по адресам: ул. Герцена, 52а, О. Кошевого, 75, Кулагина, 45, Лебедева, 105, Алтайская, 163б, Сибирская, 31 и 104, пер. Фруктовый, 28, Нижний 45, пр. Фрунзе, 98/1, 98/2, 125, Комсомольский, 37, 39/1.

Неделю назад на территории Советского района почти 60 саженцев рябинника, калины и яблони томичи высадили в сквере по ул. Шевченко, 38. Саженцы калины и яблони — в сквере у домов по ул. Алтайская, 105-107. Более 200 саженцев рябины, калины, яблони, снежноягодника и альпийской смородины украсили общественное пространство по ул. Красноармейская, 16.

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