Прокуратура уличила томские власти в игнорировании загрязнения водоемов

17 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Прокуратура Томской области

Томская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения со стороны областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды при выявлении и пресечении нарушений использования водоемов, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на прокуратуру региона.

По мнению надзорного ведомства, департамент не решает через суд вопросы о ликвидации последствий и возмещении ущерба в случаях превышения нормативов сбросов загрязняющих веществ в реки и озера.

«К примеру, несмотря на многочисленные обращения граждан, департамент не принял исчерпывающие меры по фактам незаконного сброса сточных вод в озеро Кухтеринское в районе улицы Куйбышева в Томске. Виновных лиц к ответственности не привлекли», — говорится в пресс-релизе.

Также прокуратура указывает на аналогичное бездействие при нарушении режима использования прибрежной защитной полосы озера Университетское в Томске и захламлении русла реки Такова строительными отходами в деревне Белоусово Томского района.

В связи с этим природоохранная прокуратура внесла представление начальнику облдепартамента, в котором потребовала привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

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