В Томске стартовал отопительный сезон

Томский Обзор / Фото: 17 сентября 2018 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 17 сентября, в Томске стартует отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в Томске глава города принял решение о начале отопительного сезона 2018-2019 годов. В соответствии с постановлением, предприятиям - поставщикам тепловой энергии рекомендовано с 17 сентября начать подачу теплоносителя для подключения внутридомовых инженерных систем. Главам районов поручено взять под контроль включение инженерных систем потребителей тепловой энергии.

Перевод отопительных систем на зимний режим работы будет выполнен поэтапно по мере набора подключаемой нагрузки. В течение нескольких дней управляющие организации проведут регулировку режимов.

Подключение объектов социальной сферы началось почти на две недели раньше. Сегодня тепло уже получили корпуса всех детских садов и 61 школа. Часть образовательных учреждений приняла решение о включении отоплении одновременно со всем городом. К понедельнику разрешающие телефонограммы на включение теплоснабжения были выданы 445 объектам, среди которых 242 учреждения социальной сферы и 105 жилых домов.

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