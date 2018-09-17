Северчанка в составе сборной России завоевала «золото» на чемпионате мира по художественной гимнастике

Томский Обзор / Фото: 17 сентября 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Сборная России, в состав которой вошла спорстменка из Северска, одержала победу в общем медальном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике, который завершился в Софии (Болгария). Россиянки завоевали семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали, в очередной раз подтвердив свое лидерство.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в составе сборной северчанка, воспитанница СДЮСШОР гимнастики им. Р. Кузнецова, мастер спорта международного класса Анастасия Шишмакова завоевала «золото» чемпионата мира в многоборье в групповых упражнениях и командном первенстве, а также олимпийскую лицензию для участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Анастасия прочно вошла в состав национальной сборной по художественной гимнастике для подготовки к Олимпийским играм. В июне 2018 года она стала чемпионкой Европы, а в августе — победительницей этапа Кубка мира в Казани.

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