В Томском районе отремонтировали три участка автотрасс

17 сентября 2018 / Томский Обзор

Подрядчики федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» завершили ремонт трех участков межмуниципальных и региональных автодорог на территории Томского района.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, компания «Дорстройсервис и К» отремонтировала полуторакилометровый подъезд к поселку Копылово. Дорожники уложили почти 1,6 тыс. тонн нижнего и 12,6 тыс. кв. метров верхнего слоев асфальтобетона, обустроили 258 кв. метров тротуара, укрепили обочины и отремонтировали автобусную остановку.

С опережением графика выполнен ремонт 1,3 километра автотрассы Томск – Мариинск. Бригады ООО «Сибдоринвест» уложили 1,53 тыс. тонн нижнего и 10,4 тыс. кв. метров верхнего слоев асфальта, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью и установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

На 21-километровом участке автодороги Нелюбино – Рыбалово – Верхнее Сеченово с подъездом к деревне Лаврово областное ДРСУ завершает нанесение дорожной разметки и установку дорожных знаков. Это один из самых сложных объектов федерального проекта в 2018 году — здесь уложено 14,27 тыс. тонн нижнего и 123,89 тыс. кв. метров верхнего слоев асфальтобетона, устранены пучинообразования, выполнен большой объем земляных работ, отремонтированы две водопропускные трубы и три автобусные остановки, укреплены обочины и откосы.

«В Томской области уже третий год эффективно действует девятиуровневая система контроля качества дорожного ремонта, которую ввел губернатор Сергей Жвачкин. И одними из важнейших уровней являются общественный и народный. Томичи могут высказать свое мнение на горячей линии, организованной по поручению губернатора областным департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи. Также наши активные и неравнодушные жители могут поучаствовать в обсуждении дорожного ремонта в официальной группе «Безопасные и качественные дороги | Томск» в социальной сети «ВКонтакте», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Он напомнил, что по инициативе губернатора с 2017 года Томская область в числе 38 агломераций участвует в федеральном приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и направлен на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние. Решением Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам наш регион получил из федерального бюджета на «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году — 625 млн рублей, в 2018-м — 730 млн рублей. С учетом софинансирования из консолидированного бюджета области в текущем году на ремонт дорог Томской агломерации направлено 1,461 млрд рублей.

Телефон региональной горячей линии — (3822) 902-656. Сообщения с фото- или видеоматериалами можно направлять по адресу электронной почты hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru.

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