Почти 100 человек направили на профобучение в рамках проекта «Школьный учитель» в Томской области

18 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

С августа 2016 по июнь 2018 года в рамках проекта приступили к обучению 95 человек. В школах региона уже работают 49 участников, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Томской области.

Стать участниками проекта могут соискатели с педагогическим образование, которые не работали по профессии либо имели длительный перерыв в работе, соискатели со средним профессиональным образованием по рабочей специальности высокой квалификации и выпускники вузов, которые не могут найти работу.

Переподготовку от службы занятости прошли люди разных специальностей: инженер-эколог, культорганизатор, инженер путей сообщения, научный сотрудник философии, выпускник геолого-географического факультета и другие.

В рамках «Школьного учителя» участники могут пройти профобучение в очно-заочной и заочной формах с применение методов дистанционного обучения. Программа составляется индивидуально, в зависимости от опыта и уровня подготовки соискателя.

«В Томской области наблюдается высокая потребность в педагогических кадрах. Наиболее востребованы сегодня на рынке труда учителя математики, русского языка и литературы, иностранного языка, физической культуры, мастера производственного обучения, педагоги дополнительного образования, логопеды, воспитатели детских садов и музыкальные руководители», — рассказала Светлана Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области.

По словам Светланы Грузных, в рамках выполнения задач по формированию системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков необходимы направленные «перетоки» кадров из одной сферы в другую. В майских поручениях Президент также обозначает необходимость увеличения притока кадров в образовательную сферу и внедрения национальной системы профессионального роста педагогов.

В 2018 году служба занятости планирует переобучить 45 человек. По состоянию на первое июня направлены на профобучение уже 35 желающих.

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