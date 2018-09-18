Крупнейший производитель молока и мяса в Стрежевом вновь лишился части сена из-за пожара

18 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Пожар произошел на складе сена на территории фермы в Стрежевом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

В результате возгорания сгорела обрешетка крыши, деформировались конструкции склада, сгорело 30 тонн сена, площадь пожара составила 450 кв.м.

Информированный источник уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что одной из возможных причин пожара является поджог.

Склад принадлежит индивидуальному предпринимателю Алексею Бойченко, который содержит крупнейшее в городе хозяйство по производству и переработке мясной и молочной продукции.

«Даже предположить не могу, кто мог поджечь склад — я со всеми коллегами в хороших отношениях. Несмотря на два пожара, сено еще осталось, как-нибудь протянем», — сказал Алексей Бойченко.

Как сообщалось, в ночь на 6 сентября в хозяйстве Алексея Бойченко сгорело 150 тонн сена. Предприниматель предположил, что пожар мог случиться из-за поджога, так как аналогичная ситуация была в 2017 году.

Хозяйство Алексея Бойченко — единственное в северной столице области, специализирующееся на производстве и переработке мясной и молочной продукции на 1,1 тыс. голов. Предприятие основано на базе обанкротившегося совхоза «Стрежевской». Хозяйство выпускает более 60 наименований продукции, которые ежедневно поставляются в магазины и учреждения социальной сферы Стрежевого, торговые точки Александровского района и Нижневартовска.

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